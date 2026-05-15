Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi venerdì 15 maggio 2026 | numeri e combinazione vincente

Da quifinanza.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, venerdì 15 maggio 2026, si tengono le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale, le cui operazioni si chiudono alle 19:30. Nell’estrazione precedente, quella di giovedì 14 maggio, non sono stati registrati numeri vincenti né nel SuperEnalotto né nel 5+, mentre i risultati del Lotto non sono stati comunicati in questa fase. Le estrazioni sono aperte per i giocatori che vogliono tentare la fortuna con le combinazioni di oggi.

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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 14 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.Bari: 67 (95) 66 (83) 10 (74) 3 (64) 74 (56)Cagliari: 41 (100) 52 (74) 63 (66) 12 (58) 45 (51)Firenze: 78 (71) 28 (70) 3 (44) 4 (40) 17 (39)Genova: 66 (82) 6 (72) 3 (56) 53 (53) 90 (52)Milano: 77 (79) 61 (73) 88 (63) 15 (61) 74 (59)Napoli: 40 (107) 1 (86) 81 (52) 3 (47) 84 (44)Palermo: 90 (77) 6... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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