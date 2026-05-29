Lorenzo Delladio Cavaliere del Lavoro | il fondatore del successo ' La Sportiva' premiato dal Quirinale

Notizia in breve

Il Presidente della Repubblica ha conferito a Lorenzo Delladio, presidente e amministratore delegato di un’azienda sportiva, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro. La decisione è stata ufficializzata con la firma di un decreto. Delladio è noto per aver fondato e guidato il marchio, che ha ottenuto riconoscimenti nel settore. La premiazione si inserisce tra le onorificenze assegnate annualmente a figure di rilievo nel mondo imprenditoriale.