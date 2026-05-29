Lorenzo Delladio Cavaliere del Lavoro | il fondatore del successo ' La Sportiva' premiato dal Quirinale
Il Presidente della Repubblica ha conferito a Lorenzo Delladio, presidente e amministratore delegato di un’azienda sportiva, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro. La decisione è stata ufficializzata con la firma di un decreto. Delladio è noto per aver fondato e guidato il marchio, che ha ottenuto riconoscimenti nel settore. La premiazione si inserisce tra le onorificenze assegnate annualmente a figure di rilievo nel mondo imprenditoriale.
Il Trentino conquista un nuovo Cavaliere del Lavoro. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto con cui Lorenzo Delladio, presidente e amministratore delegato di La Sportiva, è stato insignito della prestigiosa onorificenza che ogni anno viene assegnata agli. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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