Marina Cvetic nominata Cavaliere del Lavoro dal presidente Mattarella
Il Presidente della Repubblica ha nominato nuovi Cavalieri del Lavoro, tra cui figura anche un nome abruzzese. La cerimonia si è svolta recentemente, con la consegna delle onorificenze. La nomina riguarda figure di rilievo nel mondo imprenditoriale e professionale. La lista completa non è stata resa pubblica, ma si sa che tra i premiati ci sono figure di spicco del settore economico. La cerimonia si è svolta a Roma.
C’è anche un nome abruzzese tra i nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con decreto firmato il 27 maggio 2026, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura Francesco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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