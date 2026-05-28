Marina Cvetic nominata Cavaliere del Lavoro dal presidente Mattarella

Notizia in breve

Il Presidente della Repubblica ha nominato nuovi Cavalieri del Lavoro, tra cui figura anche un nome abruzzese. La cerimonia si è svolta recentemente, con la consegna delle onorificenze. La nomina riguarda figure di rilievo nel mondo imprenditoriale e professionale. La lista completa non è stata resa pubblica, ma si sa che tra i premiati ci sono figure di spicco del settore economico. La cerimonia si è svolta a Roma.