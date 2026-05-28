D' Amico nominato dal Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica | la soddisfazione di Confindustria Salerno
Sabato D’Amico, imprenditore campano, è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica. La cerimonia si è svolta questa mattina, distinguendolo come l’unico rappresentante della regione a ricevere questa onorificenza. La notizia ha suscitato soddisfazione tra le associazioni imprenditoriali locali, che hanno espresso apprezzamento per il riconoscimento.
E' Sabato D'Amico, l’unico imprenditore campano ad aver ricevuto questa mattina la nomina a Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. D’Amico è Amministratore Delegato della D’Amico – D&D Italia Società Benefit, azienda associata a Confindustria Salerno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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