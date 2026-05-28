D' Amico nominato dal Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica | la soddisfazione di Confindustria Salerno

Notizia in breve

Sabato D’Amico, imprenditore campano, è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica. La cerimonia si è svolta questa mattina, distinguendolo come l’unico rappresentante della regione a ricevere questa onorificenza. La notizia ha suscitato soddisfazione tra le associazioni imprenditoriali locali, che hanno espresso apprezzamento per il riconoscimento.