Un ordine di Netanyahu prevede di controllare il 70% di Gaza. In questi giorni, le violenze e i danni nella regione continuano, anche durante un presunto cessate il fuoco. I bombardamenti israeliani sono proseguiti per due anni, causando morti, distruzioni e sofferenze. Le operazioni militari hanno coinvolto intensi scontri e attacchi aerei, senza interruzioni significative durante il periodo di relativa calma dichiarato. La situazione rimane caratterizzata da violenze e danni diffusi.

Il sangue, le urla e le lacrime che devastano Gaza in questi giorni di presunto «cessate il fuoco» non sono diversi da quelli provocati da due anni di bombardamenti israeliani. La pelle bruciata dei bambini ha lo stesso colore, gli arti penzolano dai corpi alla maniera di sempre, gli occhi dei neonati tremanti sono racchiudono l’identico vuoto. Non è mai un caso quando si attacca un edificio residenziale nel giorno di una festa religiosa che riunisce le famiglie. Dentro quelle case, lo si sa, ci sono generazioni di palestinesi e i razzi non fanno alcuna distinzione. Dopo la strage della vigilia dell’Eid al-Adha, un altro massacro ha insanguinato il primo giorno delle celebrazioni, quando in serata gli aerei hanno bombardato il centro di Gaza City. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’ordine di Netanyahu: «Voglio il 70% di Gaza»

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