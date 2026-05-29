Uno studio dell'University College di Londra rivela che frequentare mostre e teatro può contribuire a rallentare i segni dell'invecchiamento. La ricerca evidenzia come l'esposizione a arte e cultura abbia effetti positivi sulla longevità, associati a un invecchiamento più lento. I partecipanti che si dedicano regolarmente a attività culturali mostrano una maggiore vitalità rispetto a chi non le pratica. I risultati si basano su un'analisi di dati raccolti nel corso di studi longitudinali.

Smettere di fumare, fare movimento, mangiare meglio. L'elenco delle cose che rallentano l'invecchiamento biologico è rimasto sostanzialmente invariato per decenni. Finché qualcuno ha pensato di aggiungere. Leonardo e Chopin. Uno studio dell'University College London, pubblicato su Innovation in Aging, ha analizzato questionari e campioni di sangue di 3.556 adulti britannici, età media 52 anni, confrontando le loro abitudini artistiche e culturali con modificazioni chimiche del DNA che riflettono quanto velocemente invecchiamo a livello cellulare, indipendentemente dall'anno di nascita. La scoperta è che chi si dedicava ad attività culturali con maggiore frequenza, e con più varietà, mostrava un ritmo di invecchiamento più lento e un'età biologica più giovane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Longevità, la variabile inattesa: chi frequenta mostre e teatro invecchia meglio

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