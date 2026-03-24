L'età anagrafica, in fondo, è sempre stata un pessimo indicatore. Sa poco di noi: non sa se il nostro cuore ha perso colpi a cinquant'anni, se abbiamo dormito male per un decennio, se le nostre cellule stanno invecchiando in anticipo o in ritardo rispetto al calendario. Uno studio pubblicato su Aging Cell da un gruppo di ricercatori della Duke University e dell'Università del Minnesota suggerisce che a raccontare una storia più precisa su quanto (a lungo) vivremo potrebbe essere un gruppo di molecole nel sangue di cui, fino a poco fa, quasi nessuno sospettava il ruolo: i piRNA, frammenti genetici di piccole dimensioni che si pensava operassero quasi esclusivamente nelle cellule riproduttive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Longevità: un esame del sangue potrebbe prevedere la sopravvivenza meglio dell'età

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