Numerosi studi indicano che evitare il consumo di alcolici può contribuire a una maggiore longevità, mentre l’uso di queste bevande è associato a rischi per la salute. La relazione tra consumo di alcol e durata della vita è stata analizzata in vari contesti, evidenziando come le persone che non consumano alcol presentino spesso tassi di mortalità più bassi rispetto a chi beve moderatamente o frequentemente.

Longevità. Sappiamo bene che bere alcolici non è esattamente la scelta ideale per prolungare la vita. Le ricerche mostrano invece che attività come l’allenamento di forza e il miglioramento del VO? max possono contribuire ad allungarla. Se dovessi concentrare le tue energie su una sola di queste abitudini, in altre parole, rinunciare al bar oppure allenarti in palestra un paio di volte alla settimana, quale sarebbe più efficace per aumentare davvero la tua longevità? È proprio ciò che un nuovo studio ha cercato di chiarire, e i risultati potrebbero sorprenderti. In senso positivo, soprattutto se non sei pronto a smettere di bere. No, l’alcol non è improvvisamente diventato salutare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cosa è meglio per la longevità allenarsi o non bere alcolici?

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