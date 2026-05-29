L’omicidio di Sandra Casagrande | dopo 35 anni il DNA riapre il caso

Notizia in breve

Dopo 35 anni, l’analisi del DNA ha identificato un sospettato nel caso dell’omicidio di Sandra Casagrande. La scoperta arriva attraverso nuove prove genetiche che hanno portato a un sospettato nel procedimento in corso. La vittima era stata trovata morta nel 1988 e il caso era rimasto irrisolto fino a oggi. La procura ha annunciato che le indagini continueranno per verificare l’identità e le eventuali responsabilità dell’individuo coinvolto.