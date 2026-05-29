L’omicidio di Sandra Casagrande | dopo 35 anni il DNA riapre il caso
Dopo 35 anni, l’analisi del DNA ha identificato un sospettato nel caso dell’omicidio di Sandra Casagrande. La scoperta arriva attraverso nuove prove genetiche che hanno portato a un sospettato nel procedimento in corso. La vittima era stata trovata morta nel 1988 e il caso era rimasto irrisolto fino a oggi. La procura ha annunciato che le indagini continueranno per verificare l’identità e le eventuali responsabilità dell’individuo coinvolto.
Dopo trentacinque anni di domande senza risposta, nel delitto di Sandra Casagrande emerge finalmente un nome. La Procura di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati Paolo Gorghetto, 57 anni, nell’ambito delle nuove indagini sull’ omicidio della pasticciera di Roncade, uno dei cold case più noti del Veneto. Sandra Casagrande aveva 44 anni, era una donna conosciuta e stimata, titolare di una pasticceria nel centro di Roncade, sotto i portici tra il municipio e la chiesa. Vedova, indipendente, lavoratrice instancabile, la sera del 29 gennaio 1991 era rimasta nel negozio per terminare alcune confezioni. Al piano superiore l’aspettava una vasca da bagno già pronta: non ci sarebbe mai arrivata. 🔗 Leggi su Dilei.it
Sandra Casagrande, svolta dopo 35 anni sull'omicidio della pasticcera: indagato un 57enne
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Sandra Casagrande, svolta dopo 35 anni sull'omicidio della pasticcera: indagato un 57enne. Nuovi accertamenti sul dnaDopo oltre tre decenni, si registra un nuovo sviluppo nel caso dell'omicidio della pasticcera avvenuto nel 1991 in un negozio di Roncade.
Omicidio Sandra Casagrande: dopo 35 anni il mistero è risolto?Dopo 35 anni dall’omicidio di Sandra Casagrande, la Procura di Treviso ha riaperto il caso.
Temi più discussi: Delitto di Roncade, interrogata anche l'ex moglie di Paolo Gorghetto; Sandra Casagrande, svolta dopo 35 anni dall'omicidio della pasticciera di Roncade: c'è un indagato incastrato dal Dna; Svolta improvvisa nell'omicidio di Sandra Casagrande, uccisa a Roncade nel 1991; Si riapre il caso dell'omicidio della pasticciera di Roncade: c'è un indagato dopo 35 anni.
Dopo 35 anni, il Dna riapre il caso Sandra Casagrande. Paolo Gorghetto indagato dalla Procura di #Treviso per l’omicidio della pasticcera uccisa con 22 coltellate la sera del 29 gennaio 1991 a #Roncade. Il test genetico dopo un arresto. #chilhavisto? bit.ly/3 x.com
Dopo 35 anni, il Dna riapre il caso Sandra Casagrande. Paolo Gorghetto indagato dalla Procura di #Treviso per l’omicidio della pasticcera uccisa con 22 coltellate la sera del 29 gennaio 1991 nel suo negozio di #Roncade. Il suo profilo genetico confrontato d facebook
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Svolta improvvisa nell'omicidio di Sandra Casagrande, uccisa a Roncade nel 1991Dopo 35 anni c'è un indagato grazie a nuovi accertamenti su tracce di DNA. La donna fu assassinata sua pasticceria. Il delitto era rimasto un cold case senza colpevoli ... rainews.it