L’omicidio di Sandra Casagrande | dopo 35 anni il DNA riapre il caso

Da dilei.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo 35 anni, l’analisi del DNA ha identificato un sospettato nel caso dell’omicidio di Sandra Casagrande. La scoperta arriva attraverso nuove prove genetiche che hanno portato a un sospettato nel procedimento in corso. La vittima era stata trovata morta nel 1988 e il caso era rimasto irrisolto fino a oggi. La procura ha annunciato che le indagini continueranno per verificare l’identità e le eventuali responsabilità dell’individuo coinvolto.

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Dopo trentacinque anni di domande senza risposta, nel delitto di Sandra Casagrande emerge finalmente un nome. La Procura di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati Paolo Gorghetto, 57 anni, nell’ambito delle nuove indagini sull’ omicidio della pasticciera di Roncade, uno dei cold case più noti del Veneto. Sandra Casagrande aveva 44 anni, era una donna conosciuta e stimata, titolare di una pasticceria nel centro di Roncade, sotto i portici tra il municipio e la chiesa. Vedova, indipendente, lavoratrice instancabile, la sera del 29 gennaio 1991 era rimasta nel negozio per terminare alcune confezioni. Al piano superiore l’aspettava una vasca da bagno già pronta: non ci sarebbe mai arrivata. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Sandra Casagrande, svolta dopo 35 anni sull'omicidio della pasticcera: indagato un 57enne

Video Sandra Casagrande, svolta dopo 35 anni sull'omicidio della pasticcera: indagato un 57enne

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Omicidio Sandra Casagrande: dopo 35 anni il mistero è risolto?Dopo 35 anni dall’omicidio di Sandra Casagrande, la Procura di Treviso ha riaperto il caso.

Temi più discussi: Delitto di Roncade, interrogata anche l'ex moglie di Paolo Gorghetto; Sandra Casagrande, svolta dopo 35 anni dall'omicidio della pasticciera di Roncade: c'è un indagato incastrato dal Dna; Svolta improvvisa nell'omicidio di Sandra Casagrande, uccisa a Roncade nel 1991; Si riapre il caso dell'omicidio della pasticciera di Roncade: c'è un indagato dopo 35 anni.

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