Omicidio Sandra Casagrande | dopo 35 anni il mistero è risolto?

Dopo 35 anni dall’omicidio di Sandra Casagrande, la Procura di Treviso ha riaperto il caso. La decisione è arrivata grazie a nuove analisi genetiche e a un confronto con la banca dati nazionale del DNA. Le indagini sono state riavviate per verificare eventuali collegamenti con il profilo genetico trovato sulla scena del crimine. Non sono stati resi noti dettagli sui sospettati o sui risultati delle analisi finora condotte.

A 35 anni dall’omicidio di Sandra Casagrande, la Procura di Treviso ha riaperto concretamente il caso grazie a nuove analisi genetiche e a un incrocio nella Banca dati nazionale del Dna. La donna, pasticcera di 44 anni, fu uccisa con 22 coltellate il 29 gennaio 1991 nella sua attività a Roncade, in provincia di Treviso. Per decenni il delitto è rimasto senza colpevoli. La svolta è arrivata dopo che il profilo genetico di Paolo Gorghetto, oggi 57enne, è stato inserito nel database delle forze dell’ordine in seguito a un arresto per resistenza a pubblico ufficiale avvenuto circa un anno e mezzo fa. Il sistema avrebbe rilevato una compatibilità con alcune tracce biologiche repertate sulla scena del crimine e conservate per tutti questi anni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Delitto Sandra Casagrande: la svolta dopo le prove distrutte

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Svolta improvvisa nell'omicidio di Sandra Casagrande, uccisa a #Roncade #Treviso nel 1991. Dopo 35 anni c'è un indagato grazie a nuovi accertamenti su tracce di DNA. La donna fu assassinata sua pasticceria #IoSeguoTgr @TgrRai x.com

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