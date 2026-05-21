Sandra Casagrande svolta dopo 35 anni sull' omicidio della pasticcera | indagato un 57enne Nuovi accertamenti sul dna

Dopo oltre tre decenni, si registra un nuovo sviluppo nel caso dell'omicidio della pasticcera avvenuto nel 1991 in un negozio di Roncade. Le autorità hanno indagato un uomo di 57 anni, legato a recenti analisi sul DNA che hanno portato a questa decisione. Sono stati effettuati nuovi accertamenti sulla scena del crimine e sui reperti raccolti nel corso delle indagini passate. La vicenda rimane al centro dell'attenzione pubblica e giudiziaria.

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RONCADE - Svolta a distanza di 35 anni sull'omicidio di Sandra Casagrande, la pasticcera del Due Torri di Roncade uccisa il 29 gennaio del 1991 all'interno dell'attività. Uno dei cold case più noti del Trevigiano vede ora un indagato. Si tratta di un 57enne residente in provincia iscritto formalmente nel registro. Le attività investigative proseguono sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Treviso. Il profilo genetico La svolta investigativa nasce da ulteriori analisi scientifiche eseguite sui reperti, che hanno consentito di isolare un profilo genetico maschile rimasto per lungo tempo senza attribuzione nonché dal successivo confronto con la Banca Dati Nazionale del dna. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Sandra Casagrande, svolta dopo 35 anni sull'omicidio della pasticcera: indagato un 57enne. Nuovi accertamenti sul dna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sandra Casagrande, svolta dopo 30 anni sull'omicidio della pasticcera: indagato un 57enne. Nuovi accertamenti sul dnaRONCADE - Svolta a distanza di oltre 30 anni sull'omicidio di Sandra Casagrande, la pasticcera del Due Torri di Roncade uccisa il 29 gennaio del 1991... Caso Barbara Corvi: nuovi accertamenti sul DNA delle cartoline? Cosa scoprirai Cosa rivelerà il DNA trovato sulle cartoline spedite da Firenze? Chi ha scritto i messaggi per rassicurare i figli di Barbara? Come...