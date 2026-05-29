L’ombra di Rangnick sul futuro del Milan | la carta segreta per la panchina si chiama Matthias Jaissle

Da milanzone.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan sta considerando un cambio di allenatore e avrebbe individuato il sostituto in Matthias Jaissle, attuale tecnico di una squadra tedesca. La decisione dipende anche dal possibile ritorno di un ex collaboratore del club, legato a Rangnick. La società sta valutando questa opzione come una possibile soluzione per la guida tecnica della squadra nella prossima stagione.

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