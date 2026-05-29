Il Milan sta considerando un cambio di allenatore e avrebbe individuato il sostituto in Matthias Jaissle, attuale tecnico di una squadra tedesca. La decisione dipende anche dal possibile ritorno di un ex collaboratore del club, legato a Rangnick. La società sta valutando questa opzione come una possibile soluzione per la guida tecnica della squadra nella prossima stagione.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Il tecnico tedesco dell'Al-Ahli è il prescelto del manager di Backnang in caso di intesa con Cardinale e Ibrahimovic. Dietro la virata rossonera c'è un profilo moderno che ha già conquistato l'Asia. Il Milan valuta una clamorosa rivoluzione per la propria guida tecnica, legata a doppio filo al possibile ritorno di fiamma di una vecchia conoscenza del calcio tedesco. Secondo quanto rivelato da un’indiscrezione giornalistica di SportMediaset, il nome di Matthias Jaissle è balzato in cima alla lista dei candidati per la panchina rossonera in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - L’ombra di Rangnick sul futuro del Milan: la carta segreta per la panchina si chiama Matthias Jaissle

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