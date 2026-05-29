Il ministro è stato premiato da Assoenologi come “Personaggio dell’Anno”. La motivazione include il sostegno concreto al settore vitivinicolo e la promozione culturale del vino. L’associazione ha riconosciuto un’assistenza totale e costante da parte del ministro verso il comparto. La premiazione si è svolta in un evento ufficiale, con la consegna di un riconoscimento pubblico. Nessun dettaglio su altri interventi o dichiarazioni durante la cerimonia.

È «un’assistenza totale e costante» quella che Assoenologi ha riconosciuto da parte del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, al quale è stato assegnato il premio “Personaggio dell’Anno 2026”, nel corso del 79esimo congresso della categoria che si è tenuto a Conegliano, in provincia di Treviso. Assoenologi premia Lollobrigida come “Personaggio dell’Anno”. Il riconoscimento è stato assegnato a Lollobrigida per «la sensibilità istituzionale, la vicinanza concreta al comparto e la capacità di interpretare il vino non solo come prodotto economico, ma come espressione della storia, del lavoro, della cultura e dell’identità italiana». E anche per «valorizzare l’impegno profuso nell’ideazione e nel sostegno della campagna nazionale di sensibilizzazione e comunicazione dedicata al vino italiano promossa dal ministero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lollobrigida premiato da Assoenologi come “Personaggio dell’Anno”: «Sostegno concreto al comparto e visione culturale del vino»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Compie un anno l’orto solidale dell’Auser, sostegno concreto per una trentina di famiglieUn anno fa è stato avviato l’orto solidale gestito dai volontari dell’Auser su un’area donata dal Comune di Misano Adriatico.

Eric Bischoff su Aleister Black: “Ha una visione del personaggio troppo ristretta, ecco perché non riesce a restare da nessuna parte”Durante una puntata di 83 Weeks dedicata ai recenti tagli ai roster e ai trasferimenti tra compagnie, Eric Bischoff ha commentato Aleister Black,...

Lollobrigida, superati i dubbi sul vino dealcolato ma strada non è quellaAvevo dei dubbi, che continuo a sostenere, per chi era entusiasta del vino dealcolato ma abbiamo trovato un accordo. Però non sarà quella la strada per risolvere i problemi del settore. (ANSA) ... ansa.it

Assoenologi, a Conegliano Veneto il 79/o Congresso nazionaleDal 28 al 30 maggio Conegliano Veneto ospiterà il 79/o Congresso nazionale di Assoenologi, il più importante appuntamento italiano dedicato al mondo dell'enologia e della vitivinicoltura, che riunirà ... ansa.it