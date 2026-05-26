Compie un anno l’orto solidale dell’Auser sostegno concreto per una trentina di famiglie
Un anno fa è stato avviato l’orto solidale gestito dai volontari dell’Auser su un’area donata dal Comune di Misano Adriatico. Il progetto fornisce supporto a circa trenta famiglie, che ricevono prodotti coltivati nell’orto. La struttura è attiva da 12 mesi, con i volontari impegnati nella cura delle piante e nella distribuzione dei raccolti.
Compie un anno il progetto dell’orto solidale promosso dai volontari dell’AUSER sull’area ortiva messa a disposizione dal Comune di Misano Adriatico. Partito nell’estate 2025, il progetto ha dato da subito risultati concreti: il raccolto estivo, infatti, si è tradotto in un sostegno concreto per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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