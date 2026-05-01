Durante una puntata di 83 Weeks dedicata ai recenti tagli ai roster e ai trasferimenti tra compagnie, Eric Bischoff ha commentato Aleister Black, affermando che l'atleta possiede qualità evidenti ma ha una visione del personaggio troppo ristretta. Secondo Bischoff, questa limitata prospettiva sarebbe alla base della sua difficoltà a mantenere una posizione stabile in diverse federazioni. La discussione si è concentrata su come le scelte creative influenzino la carriera dei wrestler.

Durante una puntata di 83 Weeks dedicata ai recenti tagli ai roster e ai wrestler che si spostano da una compagnia all’altra, Eric Bischoff si è soffermato su Aleister Black, indicandolo come un atleta dotato di evidenti qualità ma incapace di costruirsi una posizione stabile in qualsiasi compagnia. Per lo storico dirigente, il punto non riguarda né il fisico né le capacità tecniche, bensì il modo stesso in cui Aleister Black concepisce il proprio personaggio. “La mia impressione è che Aleister abbia una visione molto ristretta di chi è e di cosa rappresenta come personaggio. Credo che il modo in cui vede il suo personaggio nella propria testa sia talmente limitato, o per dirla in un altro modo, sia talmente concentrato su quello.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Eric Bischoff su Aleister Black: “Ha una visione del personaggio troppo ristretta, ecco perché non riesce a restare da nessuna parte”

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