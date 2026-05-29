L' occhio invisibile nell' ufficio | l' IA che pesa le parole per misurare quanto stai male

Da quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'azienda ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale in grado di analizzare i messaggi sui canali di comunicazione aziendali, come Slack, per valutare lo stato emotivo dei dipendenti. L'algoritmo identifica parole e frasi che potrebbero indicare disagio o stress, anche in messaggi apparentemente neutri. La tecnologia mira a monitorare il benessere dei lavoratori senza il loro consenso diretto e senza comunicare esplicitamente il suo utilizzo.

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Scrivi un messaggio ai colleghi su Slack. Ti sembra una cosa banale: "Ok, ci penso io, ma poi ne riparliamo". Quello che non vedi è che, mentre digiti, un software legge tra le righe. Non controlla cosa scrivi, ma come lo scrivi. Le parole che scegli, il tono, il ritmo. E da lì prova a capire una cosa molto intima: quanto sei stressato. Non è la trama di una serie distopica. È quello che fa, davvero, un plug-in sviluppato da una startup italiana per le due piattaforme di messaggistica più usate negli uffici di mezzo mondo, Slack e Microsoft Teams. Lo strumento usa l'intelligenza artificiale e quella che in gergo si chiama "analisi semantica" per leggere le conversazioni di lavoro e tirare fuori un dato: il livello di stress psicologico di chi le scrive. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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