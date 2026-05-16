Celiachia la malattia invisibile che pesa sulla vita quotidiana

Il 16 maggio si ricorda la Giornata Internazionale della Celiachia, un momento dedicato a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa condizione cronica che interessa milioni di individui a livello globale. La celiachia è una malattia autoimmune in cui l’ingestione di glutine provoca danni all’intestino tenue, causando sintomi variabili e spesso difficili da riconoscere. Le persone affette devono seguire un regime alimentare rigoroso senza glutine per gestire la condizione e prevenire complicazioni.

Roma, 16 maggio 2026 – Il 16 maggio si celebra la Giornata Internazionale della Celiachia, un’occasione per accendere i riflettori su una malattia che coinvolge milioni di persone nel mondo. Una condizione spesso invisibile agli occhi degli altri, ma che influenza la vita quotidiana di chi ne soffre. La celiachia è una malattia autoimmune permanente: nelle persone celiache il sistema immunitario reagisce in modo anomalo al glutine, una proteina presente in cereali come grano, orzo e segale. Quando un celiaco assume alimenti contenenti glutine, anche in piccole quantità, il suo organismo attacca l’intestino tenue provocando infiammazioni e danni che possono compromettere l’assorbimento delle sostanze nutritive. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Brad Pitt rompe il silenzio sulla malattia: cos’è e come influisce sulla sua vita quotidianaBrad Pitt e la sua battaglia silenziosa con la malattia: un disturbo che ostacola il riconoscimento dei volti e incide sui rapporti sociali.

23 marzo, Giornata mondiale della meteorologia: come il clima pesa su bollette e vita quotidianaOgni anno, il 23 marzo, si celebra la Giornata mondiale della meteorologia, un appuntamento spesso sottovalutato ma oggi più attuale che mai.

Giornata mondiale celiachia: sintomi, esami, come si cura, cosa mangiare, alimenti senza glutine gratuiti. La guidaQuasi 280mila gli italiani che ne soffrono, ma si stima che almeno altre 300mila persone siano celiache senza saperlo ... corriere.it

Celiachia, colpite soprattutto le donne e in 220mila non sanno di averlaOltre l’1% della popolazione italiana è interessata dalla malattia con circa 300mila persone non ancora diagnosticate: l’esigenza di formare gli operatori sanitari e di informare la popolazione ... ilsole24ore.com