Il prezzo del diesel è aumentato significativamente, influenzando i costi di trasporto e di agricoltura. Questo incremento si traduce in maggiori spese per le aziende che operano nel settore, ma i suoi effetti si riflettono anche sui consumatori finali. Le autorità e le aziende stanno monitorando attentamente questa situazione, che sta incidendo sui bilanci di molte famiglie e imprese.

Il costo del carburante per i trasporti pesanti e l’agricoltura sta drenando risorse enormi dall’economia statunitense, con un impatto che colpisce anche chi non utilizza tali vettori. Mentre l’attenzione pubblica resta ferma sui prezzi della benzina, il diesel ha registrato una crescita molto più violenta, alimentata dal blocco dello Stretto di Hormuz e dal fallimento dei colloqui di pace in Medio Oriente. Le analisi condotte dai ricercatori della Brown University rivelano un quadro finanziario allarmante: al 13 aprile, la guerra ha generato costi extra per i consumatori pari a 19 miliardi di dollari. Di questa cifra mastodontica, quasi la metà, ovvero 9,4 miliardi di dollari, è riconducibile esclusivamente al diesel.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diesel alle stelle: il rincaro invisibile che pesa sui consumatori

Leggi anche: Prezzi GPU alle stelle, le RTX 50 trascinano il rincaro

Prezzi di benzina e diesel alle stelle, ira Salvini contro le compagnie che speculano: "Non sono fesso"Matteo Salvini torna sul tema del rincaro dei carburanti, legato alla crisi energetica globale indotta dal blocco dello Stretto di Hormuz e dalla...

Diesel a due euro e mezzo e costi del gas alle stelle: allarme rosso nel governo x.com

Per la prima volta il tycoon scopre il suo tallone d’achille e ammette che greggio e diesel saranno sotto pressione fino al voto - facebook.com facebook