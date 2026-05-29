Locali notturni nel ’mirino’ Uno stop su 25 controlli | Buon livello di sicurezza

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel corso delle ultime settimane, il Comune di Perugia ha effettuato 25 controlli sui locali di pubblico spettacolo. Durante le verifiche, è stata sospesa temporaneamente un’attività, principalmente per carenze documentali. Gli altri locali sono risultati conformi alle normative, evidenziando un buon livello di sicurezza complessivo. Nessun altro provvedimento di chiusura o sanzione è stato adottato.

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Venticinque controlli effettuati dal Comune di Perugia sui locali di pubblico spettacolo nelle ultime settimane e una sola sospensione temporanea dell’attività, dovuta principalmente a carenze documentali. È questo il dato emerso in Commissione Bilancio, durante l’esame dell’ordine del giorno presentato dai consiglieri Lorenzo Mazzanti e Cesare Carini del gruppo Pensa Perugia sul tema della sicurezza antincendio e della gestione dell’affollamento nei locali aperti al pubblico. Numeri che, secondo l’assessore Fabrizio Croce, restituiscono un quadro complessivamente positivo sotto il profilo della sicurezza. I controlli, avviati anche in seguito ai gravi fatti avvenuti in Svizzera durante il Capodanno, hanno riguardato le attività di pubblico spettacolo autorizzate sul territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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