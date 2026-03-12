Sicurezza nei locali Confesercenti dopo i controlli in discoteche e ristoranti | Uno sportello a supporto delle attività

Dopo i controlli antincendio condotti dai vigili del fuoco in discoteche e ristoranti a Livorno e in provincia, Confesercenti ha annunciato l’istituzione di uno sportello dedicato alle attività commerciali. L’associazione si schiera a fianco degli esercizi per offrire supporto e chiarimenti sulle norme di sicurezza, seguendo le recenti verifiche svolte in seguito all’incidente al Cras Montana.

Confesercenti Livorno scende al fianco delle attività dopo i numerosi controlli effettuati dai vigili del fuoco in città e provincia per verificare il rispetto delle norme antincendio dopo quanto successo al Cras Montana. Proprio nei giorni scorsi l’associazione ha organizzato un webinar. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

