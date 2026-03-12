Sicurezza nei locali Confesercenti dopo i controlli in discoteche e ristoranti | Uno sportello a supporto delle attività

Da livornotoday.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i controlli antincendio condotti dai vigili del fuoco in discoteche e ristoranti a Livorno e in provincia, Confesercenti ha annunciato l’istituzione di uno sportello dedicato alle attività commerciali. L’associazione si schiera a fianco degli esercizi per offrire supporto e chiarimenti sulle norme di sicurezza, seguendo le recenti verifiche svolte in seguito all’incidente al Cras Montana.

Confesercenti Livorno scende al fianco delle attività dopo i numerosi controlli effettuati dai vigili del fuoco in città e provincia per verificare il rispetto delle norme antincendio dopo quanto successo al Cras Montana. Proprio nei giorni scorsi l’associazione ha organizzato un webinar. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Bar, ristoranti, discoteche e alberghi: 477 controlli, chiusi 13 locali

Locali da ballo e sicurezza : "Discoteche, controlli continui della commissione di vigilanza"Le immagini che mostrano l’attimo in cui sono partite le fiamme nel locale ‘Le Constellation’ di Crans-Montana, in Svizzera, dove si è consumata la...

Contenuti utili per approfondire Sicurezza nei locali Confesercenti dopo...

Temi più discussi: Controlli sulla sicurezza nei locali, Confesercenti ha attivato uno sportello per le imprese; Confesercenti Salerno: viabilità cilentana, Condizioni Condizioni inaccettabili che danneggiano sicurezza, turismo ed economia locale; Sicurezza nei locali, Confesercenti al fianco delle imprese dopo i controlli nelle discoteche; Al via il corso donna in sicurezza per le imprenditrici di Confesercenti Arezzo.

Sicurezza nei locali di pubblico spettacolo: il punto in prefettura a Potenza dopo i primi controlli della task forceIl Prefetto di Potenza ha fatto il punto sui controlli della task force nei locali di spettacolo: 21 attività ispezionate e diverse irregolarità riscontrate in materia di sicurezza e igiene ... trmtv.it

In Prefettura a Varese il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza: focus su controlli nei locali e protocollo per il commercioTra i temi sotto la lente la gestione della movida e l’intensificazione dei controlli nei pubblici esercizi dopo la direttiva del Viminale ... varesenews.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.