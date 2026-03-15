Forze dell' ordine nei locali due esercizi nel mirino | scoperte gravi violazioni su sicurezza e lavoro

Le forze dell’ordine hanno effettuato un intervento a San Severo, coinvolgendo diverse agenzie di controllo. Durante l’operazione, sono stati ispezionati due esercizi commerciali, dove sono state riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza e condizioni lavorative. L’intervento ha portato alla scoperta di irregolarità che richiedono interventi immediati e verifiche approfondite.

Uscite di emergenza assenti, impianti a gas irregolari, carenze igienico-sanitarie e lavoratori non in regola: è quanto emerso dal blitz nei locali di San Severo Una operazione massiccia di controllo ha interessato San Severo: l’attività ha visto il coinvolgimento di molteplici forze dell’ordine e agenzie di controllo. In attuazione delle determinazioni assunte nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, le autorità hanno lanciato un servizio straordinario di polizia amministrativa che hanno messo sotto la lente due esercizi pubblici del territorio. Al servizio hanno partecipato personale del Commissariato di San Severo, il Reparto Prevenzione Crimine, la polizia locale, i carabinieri, i vigili del fuoco e l’Ispettorato del lavoro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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