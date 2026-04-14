Storica attività di parrucchieri di Terni festeggia i 30 anni | Sono passate mode e tendenze ma mai la nostra passione per questo mestiere
Un salone di parrucchieri di Terni celebra i suoi trent’anni di attività. Situato in via Montegrappa, il locale è gestito dai fratelli Simone e Francesca Cardaio, che raccontano con entusiasmo il percorso intrapreso. Nel corso degli anni, il negozio ha visto cambiare molte mode e tendenze, ma la passione per il lavoro è rimasta invariata. La famiglia ha affrontato vari sacrifici per mantenere viva questa attività.
Uno storico salone di parrucchieri di Terni festeggia i 30 anni di attività. Si tratta di “Sesto Senso Parrucchieri uomo-donna” in via Montegrappa e alla redazione di TerniToday i fratelli Simone e Francesca Cardaio si raccontano con emozione, ripercorrendo un viaggio fatto di passione, sacrifici.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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