Paolo Dell’Aquila ha annunciato i vincitori del Premio Girolamo Mercuriali durante un evento presso l'ex Cinema Mazzini di Forlì. Lo sport praticato dai giovani ha occupato il centro della scena, con premi assegnati a diverse realtà coinvolte in attività sportive giovanili. La cerimonia ha riscosso attenzione tra i presenti, evidenziando l’importanza di iniziative sportive per la crescita dei giovani.

? Cosa sapere Paolo Dell’Aquila presenta i vincitori del Premio Girolamo Mercuriali presso l'ex Cinema Mazzini di Forlì.. Gli studenti premiati affrontano temi di disabilità e multiculturalismo attraverso progetti video e disegni.. Paolo Dell’Aquila ha presentato i nuovi vincitori del Premio Girolamo Mercuriali presso l’ex Cinema Mazzini di Forlì, celebrando il legame tra sport e inclusione sociale durante un convegno organizzato dal Lions Club Forlì Valle del Bidente e dal Distretto 108A. L’incontro, che ha la partecipazione del Comune di Forlì, ha riunito esperti e istituzioni per riflettere su come le attività atletiche possano diventare un ponte verso la comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Premio Mercuriali: lo sport dei giovani abbatte ogni barriera

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Si parla di: I vincitori del Premio Girolamo Mercuriali del Lions Club Forlì Valle del bidente; Giovani e sport, gli studenti forlivesi campioni di inclusione: tutti i premiati dai Lions.