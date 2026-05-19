Lo sport abbatte ogni barriera | inaugurata al campo Gotti l' area calisthenics inclusiva

Martedì pomeriggio, al campo Gotti di via Campo di Marte, è stata inaugurata un'area calisthenics pensata per essere accessibile a tutti. La nuova struttura è stata allestita all’interno del complesso sportivo, con l’obiettivo di favorire l’attività fisica e l’integrazione tra diversi utenti. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, che hanno assistito alla presentazione di uno spazio dedicato a persone con diverse esigenze. L’intervento si inserisce in un percorso di ampliamento delle opportunità sportive in città.

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