Lo sport abbatte ogni barriera | inaugurata al campo Gotti l' area calisthenics inclusiva
Martedì pomeriggio, al campo Gotti di via Campo di Marte, è stata inaugurata un'area calisthenics pensata per essere accessibile a tutti. La nuova struttura è stata allestita all’interno del complesso sportivo, con l’obiettivo di favorire l’attività fisica e l’integrazione tra diversi utenti. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, che hanno assistito alla presentazione di uno spazio dedicato a persone con diverse esigenze. L’intervento si inserisce in un percorso di ampliamento delle opportunità sportive in città.
Martedì pomeriggio, il Campo Gotti di via Campo di Marte ha segnato un punto di svolta per l'integrazione cittadina. Con il taglio del nastro della nuova area dedicata al calisthenics inclusivo, Forlì si dota di una struttura all'avanguardia, prima nel suo genere sul territorio, capace di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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