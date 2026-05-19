Terremoto a destra Salvini perde un altro pezzo da novanta | la big passa con Vannacci E Meloni ora trema
In un momento di tensione politica, un importante esponente della destra ha deciso di passare a un altro schieramento, unendosi a un candidato già noto. La mossa ha suscitato reazioni tra gli alleati e ha portato a un rimescolamento delle alleanze, mentre il governo in carica si trova ad affrontare nuove sfide sulla scena politica. La transizione si inserisce in un quadro di confronto sui temi più sensibili, in vista delle prossime elezioni politiche previste tra due anni.
Una rincorsa sui temi più identitari come preludio alla lunga campagna elettorale che porterà dritti alle elezioni Politiche del 2027. Giorgia Meloni deve guardarsi alla sua destra. La leader di Fratelli d'Italia è abituata ai bisticci in maggioranza di Forza Italia e Lega ma da alcuni mesi teme. 🔗 Leggi su Today.it
Ultim'ora Terremoto Politico nei Sondaggi di oggi: Meloni perde il posto Sinistra in sorpasso
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