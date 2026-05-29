"Le famiglie sono sempre più in difficoltà economica. Sta crescendo, in maniera importante, il fenomeno del sovraindebitamento, cioè di persone che non riescono con il loro reddito a fare fronte alle spese correnti". È la fotografia che il presidente di Adiconsum Marche, Francesco Varagona, fa della situazione economica dei marchigiani anche alla luce del calo della spesa per i beni durevoli, come certificato da Findomestic. Qual è la causa di questa difficoltà generalizzata? "Il calo del potere d’acquisto. I redditi delle persone non aumentano, mentre cresce il costo delle materie prime, in particolare dell’ energia, e di conseguenza di tutti i prodotti sul mercato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ll crollo del potere d’acquisto: "Italiani sempre più indebitati, attenzione ai segnali d’allarme"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cisl e Adinconsum sul calo del potere d'acquisto: "Pensionati e consumatori sempre più penalizzati"Cisl e Adinconsum hanno segnalato un calo del potere d'acquisto tra lavoratori, pensionati e consumatori, attribuendolo all’aumento delle tasse sui...

Italiane mamme sempre più tardi, età media 32,7 anni. Appello Ivi: “Più attenzione ai tempi della fertilità”Le italiane continuano a posticipare la nascita del primo figlio, con un’età media di 32,7 anni nel 2025.

Temi più discussi: 34 anni dalla strage di Capaci; Istat: lavoro povero e disuguaglianze, Italia senza slancio; Energia, Italia ed Europa perdenti: il potere è nelle mani delle grandi potenze; Alle radici cristiane della Costituzione italiana.

ll crollo del potere d’acquisto: Italiani sempre più indebitati, attenzione ai segnali d’allarmeLe famiglie sono sempre più in difficoltà economica. Sta crescendo, in maniera importante, il fenomeno del sovraindebitamento, cioè di persone che non riescono con il loro reddito a fare fronte alle ... ilrestodelcarlino.it

È proprio qui, da questa voglia di rimettere tutto in discussione nel duplice senso interiore-esteriore, che possiamo individuare la vena aurea del testo di Gabriele Guzzi. Un libro che avanza delle tesi forti, di rottura, sostenute da un ricco corredo di dati, tabelle x.com

Bonaccini: Governo si occupi del crollo del potere d’acquistoBologna, 18 gen. (askanews) – Il governo deve affrontare il problema gigantesco del crollo o del calo del potere d’acquisto, mettendo in campo politiche espansive e soprattutto intervenendo sui ... affaritaliani.it