Cisl e Adinconsum sul calo del potere d' acquisto | Pensionati e consumatori sempre più penalizzati

Cisl e Adinconsum hanno segnalato un calo del potere d'acquisto tra lavoratori, pensionati e consumatori, attribuendolo all’aumento delle tasse sui consumi e alla crescita del gettito IVA. Secondo le organizzazioni, questa situazione comporta una penalizzazione per le famiglie, che si riflette in una riduzione della capacità di spesa e di acquisto di beni e servizi. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di crescente attenzione alle conseguenze fiscali sulla vita quotidiana.

“Lavoratori, pensionati e consumatori sempre più penalizzati. Più tasse sui consumi, cresce il gettito Iva meno potere d’acquisto: il conto lo pagano i lavoratori, pensionati e consumatori. Situazione insostenibile per le famiglie”.A sostenerlo sono Franco Pescara e Alberto Corraro.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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