Italiane mamme sempre più tardi età media 32,7 anni Appello Ivi | Più attenzione ai tempi della fertilità
Le italiane continuano a posticipare la nascita del primo figlio, con un’età media di 32,7 anni nel 2025. Questo dato conferma una tendenza in crescita che riguarda le donne nel nostro paese. L’appello di Ivi invita a riflettere sull’importanza di prestare maggiore attenzione ai tempi della fertilità. Questi numeri sono stati diffusi da fonti ufficiali e rappresentano un dato stabile nel tempo.
(Adnkronos) – Le italiane diventano mamme sempre più tardi: nel 2025 l'età media al primo parto ha raggiunto i 32,7 anni, un dato che conferma il progressivo rinvio della maternità. Ma se il calendario della vita cambia, quello biologico molto meno: "Dal punto di vista clinico la fertilità femminile tende a ridursi con l'età, con.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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