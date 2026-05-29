Al Mugello si svolge la prima sessione di prove libere del GP Italia 2026 di MotoGP, con l’asfalto umido. La giornata prevede aggiornamenti in tempo reale sulla performance dei piloti, tra cui Francesco Bagnaia sulla Ducati, che ha ottenuto risultati positivi in passato su questa pista. La sessione in corso è caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili e dalla necessità di adattarsi rapidamente alle superfici umide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:36 Da capire anche il rendimento di Francesco Bagnaia sulla Ducati, su una pista che in passato gli ha sorriso. Il feeling con l’anteriore sarà determinante. 10:33 Un turno importante per i piloti, che dovranno trovare il set-up ideale su una pista molto tecnica. Interessante anche capire il rendimento di Marc Marquez. 10.30 Sarà un fattore da considerare nella messa a punto delle moto. 10.27 Pista che sta evolvendo in questi minuti dedicati alla Moto2. L’asfalto bagnato si sta asciugando e sarà un fattore da considerare. 10:24 Come arriviamo all’evento italiano? La classifica generale della classe regina vede al comando proprio un nostro portacolori, ovvero Marco Bezzecchi, che comanda con 142 punti contro i 127 di Jorge Martin che si lecca le ferite dopo la delusione catalana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: tra poco la FP1, asfalto umido al Mugello

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