LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | iniziata la Q2 asfalto umido

Da oasport.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia la sessione di qualifiche del Gran Premio di Spagna 2026 di MotoGP, con l'asfalto ancora umido dopo le precipitazioni. Alle 11.22, il primo a scendere in pista è stato Alex Marquez, aprendo le prove della Q2. La situazione meteo e l’asfalto bagnato rendono questa fase particolarmente delicata, e in pista si stanno alternando vari piloti nel tentativo di conquistare una buona posizione in griglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.22 Alex Marquez il primo a lanciarsi. 11.21 Sono quelle situazioni in cui il pilota può fare tanta differenza. 11.21 Gomme da bagnato per tutti. 11.20 Iniziata la Q2 con 5 minuti di ritardo. Asfalto umido, ma non piove. 11.17 La pit-lane aprirà alle 11.20. 11.16 Attualmente c’è olio in pista alla curva 10. 11.16 Il problema tecnico accusato da Morbidelli: Morbidelli’s bike is smoking #SpanishGP pic.twitter.comu1002cJEIh — MotoGP (@MotoGP) April 25, 2026 11.14 In realtà l’olio sulla pista è sì stato provocato da Morbidelli, ma non per la caduta iniziale, bensì per un problema tecnico accusato dalla sua Ducati, che ha iniziato a fumare.🔗 Leggi su Oasport.it

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