LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | iniziata la Q2 asfalto umido

Inizia la sessione di qualifiche del Gran Premio di Spagna 2026 di MotoGP, con l'asfalto ancora umido dopo le precipitazioni. Alle 11.22, il primo a scendere in pista è stato Alex Marquez, aprendo le prove della Q2. La situazione meteo e l’asfalto bagnato rendono questa fase particolarmente delicata, e in pista si stanno alternando vari piloti nel tentativo di conquistare una buona posizione in griglia.