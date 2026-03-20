LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | Marc Marquez vola in FP1 su asfalto umido a breve il passaggio alle gomme slick

Durante la prima sessione di prove libere del GP Brasile 2026, Marc Marquez ha affrontato l'asfalto umido mostrando grande velocità, mentre le gomme slick di Miller hanno iniziato a dare i loro risultati dopo circa dieci giri, migliorando il ritmo dell’australiano. La sessione è in corso e presto i piloti passeranno alle gomme da asciutto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.45 Le gomme slick di Miller cominciano a funzionare dopo una decina di giri ed il ritmo dell’australiano diventa competitivo. Il punto di crossover tra rain e slick è ormai arrivato. 16.44 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Marc Marquez Ducati 1:27.775 2 Alex Rins Yamaha 1:28.069 3 Franco Morbidelli Ducati 1:28.688 4 Francesco Bagnaia Ducati 1:28.709 5 Pedro Acosta KTM 1:28.712 6 Joan Mir Honda 1:28.865 7 Jorge Martin Aprilia 1:28.877 8 Maverick Viñales KTM 1:29.008 9 Enea Bastianini KTM 1:29.134 10 Fabio Di Giannantonio Ducati 1:29.215 11 Johann Zarco Honda 1:29.417 12 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:29.541 13 Fabio Quartararo Yamaha 1:29. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marc Marquez vola in FP1 su asfalto umido, a breve il passaggio alle gomme slick Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marc Marquez parte forte in FP1 su pista umida, indietro Bagnaia e Bezzecchi Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: alle 16.05 la FP1, primo confronto Aprilia-Ducati sul bagnato Aggiornamenti e notizie su Marc Marquez Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida le Ducati, incognita maltempo; MotoGP Brasile, gli orari TV del secondo GP stagionale; Marc Marquez su Acosta: 'Ora è lui il leader'; MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW. LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marc Marquez parte forte in FP1 su pista umida, indietro Bagnaia e BezzecchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 Zarco è il primo a scendere sotto l'1:30 in 1'29981 con la Honda, ma partono forte anche Acosta e Mir. oasport.it MotoGP, LIVE FP1 Brasile a Goiania: cronaca diretta minuto per minutoMotoGP: La MotoGP ariva in Brasile ed il weekend scatta con le prime libere. Tanti interrogativi su meteo e asfalto, ma la certezza di avere a che fare con un tracciato bellissimo. I valori in campo s ... gpone.com Svolta Marc Marquez a Goiania: l'incubo è finalmente finito @corsedimoto x.com MARC MARQUEZ: “GOIANIA SIMILE A BARCELLONA, PISTA NON ADATTA AL MIO STILE DI GUIDA PER LE CURVE A DESTRA” “Una volta ero uno specialista sui nuovi tracciati. Tipo a Portimão e in Indonesia, non è andata così. Tra i 20/25 anni mi sono a - facebook.com facebook