Benvenuti alla diretta del GP del Brasile 2026 di MotoGP, secondo round del campionato mondiale. In pista, il pilota che ha conquistato la pole position, mentre un altro sfida il cinque volte campione Marc Marquez. Intanto, il pilota in sella alla Ducati deve compiere una rimonta dopo una partenza difficile. Seguite con noi gli sviluppi della gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Goiânia andrà in scena una gara che si preannuncia decisamente incerta e in cui sia la gestione delle gomme che le differenti condizioni atmosferiche potrebbero andare a incidere sullo sviluppo della corsa. Nelle qualifiche Fabio Di Giannantonio, in sella alla Ducati VR46, ha fatto saltare il banco, andandosi a prendere una p.1 significativa per lui e tutta la propria squadra. Insieme a lui in prima fila ci saranno Marco Bezzecchi (Aprilia) e Marc Marquez (Ducati), ieri trionfatore nella Sprint Race grazie a una gestione molto intelligente e di classe della prova. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio dalla pole, Bezzecchi sfida Marc Marquez. Bagnaia deve rimontare

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Marc Marquez torna alla vittoria ma deve combattere con Di Giannantonio, autore della pole e di una gara da protagonista. Torna anche Martin che batte Bezzecchi, poi Ogura, Quartararo, Alex Marquez, Bagnaia e Acosta che chiude il gruppo degli uomini a p - facebook.com facebook

Marc Marquez dopo la vittoria nella Sprint: "Mi sono ritrovato, ma con questo Di Giannantonio non è stato facile" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #BrazilianGP #MarcMarquez x.com