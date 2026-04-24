Alle 10.45 è iniziata la prima sessione di prove libere del GP Spagna 2026 di MotoGP. La casa motociclistica Ducati cerca di rispondere all’attacco di Aprilia, che ha mostrato buone prestazioni nelle ultime gare. Un pilota Aprilia, comunque, ha dichiarato di preferire mantenere un atteggiamento cauto, senza rilasciare dichiarazioni più dettagliate su eventuali strategie. La diretta è aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.23 Lo stesso pilota Aprilia, però, preferisce mantenere prudenza. Al suo arrivo in Andalusia ha accolto con soddisfazione i giudizi positivi, senza però sbilanciarsi: “ Per prima cosa, sono contento che Marquez abbia detto, perché se arriva da lui è sempre una buono. Ma alla fine è come un nuovo inizio. Abbiamo avuto una pausa abbastanza lunga, quindi tutti hanno avuto il tempo per lavorare: piloti, team e soprattutto gli ingegneri, quindi vedremo. Ovviamente lo spero, ma vediamo “. 10.21 Il rinvio del Gran Premio del Qatar, imposto dalla crisi in Medio Oriente, ha creato uno stop di quasi un mese tra Austin e Jerez.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: FP1 dalle 10.45, Ducati vuol rispondere ad Aprilia

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