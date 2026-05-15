LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | iniziano le pre-qualifiche si accende la sfida Ducati-Aprilia
Alle 15.00 si sono aperte le pre-qualifiche della MotoGP al circuito di Montmelò, dando il via alla sessione di 60 minuti. Le squadre e i piloti si sono preparati sul tracciato, mentre si accendono le prime sfide tra Ducati e Aprilia. I meccanici hanno controllato le moto e i piloti hanno preso posizione in pista, pronti a confrontarsi per conquistare un buon piazzamento in vista delle qualifiche ufficiali. La giornata si svolge sotto il cielo soleggiato del circuito catalano.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 SEMAFORO VERDE!!! Cominciano i 60 minuti delle pre-qualifiche MotoGP al Montmelò. In palio dieci pass diretti per il Q2. 14.58 Il livello di aderenza del tracciato è sicuramente migliorato rispetto alla FP1 ed i tempi si abbasseranno notevolmente, ma la temperatura dell’asfalto resta attorno ai 30°C e non accenna ad aumentare (il cielo è coperto). 14.56 Vedremo se Jorge Martin avrà recuperato al 100% dalla brutta caduta di stamattina, in cui ha rischiato di farsi molto male (a causa del poco spazio all’esterno di curva 12 prima degli air fence) uscendone però fortunatamente con un braccio dolorante ma senza un vero infortunio. 🔗 Leggi su Oasport.it
TUTTE le LIVREE MotoGP 2026 Ecco la mia preferita
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: alle 15.00 le pre-qualifiche. Nuovo capitolo della sfida Aprilia-Ducati
Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: alle 9.00 le pre-qualifiche. Bezzecchi sfida le Ducati
Bagnaia cade mentre è in piena lotta per la vittoria. Forza l'entrata in curva e perde l'anteriore. Disastro. #MotoGP #Brembo #Ducati #Aprilia #FrenchGP - Facebook facebook
MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Catalogna 2026: Alex Marquez davanti a tutti. Di Giannantonio terzo, Bezzecchi quintoSi è aperta la sesta tappa stagionale del Motomondiale 2026: per il GP della Catalogna sono andate in scena a Barcellona le FP1 valide per la prova del ... oasport.it
DIRETTA MOTOGP | Prove libere streaming tv GP Catalogna 2026 Barcellona: Fp1, Alex Marquez al top (15 maggio)Diretta MotoGp prove libere GP Catalogna 2026 Barcellona live streaming video tv oggi venerdì 15 maggio: orari, tempi, classifiche e cronaca. ilsussidiario.net
2026 GP di Francia: Discussione sulla Gara di MotoGP reddit