LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | iniziano le pre-qualifiche si accende la sfida Ducati-Aprilia

Alle 15.00 si sono aperte le pre-qualifiche della MotoGP al circuito di Montmelò, dando il via alla sessione di 60 minuti. Le squadre e i piloti si sono preparati sul tracciato, mentre si accendono le prime sfide tra Ducati e Aprilia. I meccanici hanno controllato le moto e i piloti hanno preso posizione in pista, pronti a confrontarsi per conquistare un buon piazzamento in vista delle qualifiche ufficiali. La giornata si svolge sotto il cielo soleggiato del circuito catalano.

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