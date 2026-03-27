LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | Bagnaia svetta nelle pre-qualifiche Bezzecchi in crescita Marquez non brilla

Durante le sessioni di pre-qualifica del GP USA 2026 di MotoGP, Bagnaia si è posizionato in testa, mentre Bezzecchi ha migliorato il suo tempo portandosi al terzo posto, scavalcato da Fernandez. Marquez non ha ottenuto risultati di rilievo e ha registrato tempi inferiori rispetto ai leader. Bezzecchi ha continuato a migliorarsi, anche se con gomme usate, e si trovava a circa 0,094 secondi da Bagnaia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.27 Bezzecchi migliora e si porta 0?094, sempre terzo e scavalcato in questo caso da Raul Fernandez a 0?071, ma in pista con gomme nuoce con l’Aprilia Trackhouse. 21.25 Bezzecchi migliora ancora e si porta in terza posizione a 0?160 da Bagnaia, mentre Pecco girà in 2’02?846 e non migliora il suo tempo. 21.23 Bezzecchi migliora il suo tempo e si porta in quarta posizione a 0?302 da Pecco, mentre Bagnaia si lancia ora. Curioso che Razgatlioglu, nel tentativo di seguire il Bezz, si sia steso con la Yamaha. 21.19 Ci si prepara per un altro run in questa ora di pre-qualifiche. Bezzecchi in pista con mediasoft usate. 🔗 Leggi su Oasport.it

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