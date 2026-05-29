LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | Bezzecchi svetta nelle pre-qualifiche davanti a Bagnaia Martin e Marquez inseguono via ai time-attack!

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le pre-qualifiche del GP Italia 2026 di MotoGP, Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo, davanti a Bagnaia. Martin, coinvolto dal traffico, non è riuscito a migliorarsi ed è stato classificato nono, a 0,745 secondi dal leader. Marquez ha completato le prove tra i primi, mentre gli altri piloti stanno ancora effettuando i time-attack. La sessione continua con le prove ufficiali per determinare la griglia di partenza.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:02 Poco fortunato Martin, che viene danneggiato dal traffico e non migliora il suo tempo ed è nono a 0?745. Si rilancia lo spagnolo dell’Aprilia, mentre ora tutti sono in pista per il run. 16:01 Escono anche gli altri saranno 1o’ infuocati. 16:00 In pista Martin, mentre gli altri top-rider attendono. 15:57 Riapre la pit-lane e si torna sul tracciato, per questi 11? finali per i time-attack. 15:56 I Marshall del Mugello riportano ai box la KTM di Binder, mentre ora si attende di poter rientrare sul tracciato. 15:55 Attenzione problema tecnico per la KTM di Binder che ha rotto e lasciato la sua moto appoggiata al muretto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nelle pre-qualifiche davanti a Bagnaia. Martin e Marquez inseguono, via ai time-attack!
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