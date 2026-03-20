LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | Zarco velocissimo nelle pre-qualifiche Marc Marquez e Bagnaia in scia Bezzecchi fatica

Nelle pre-qualifiche del GP Brasile 2026 di MotoGP, Zarco si è mostrato molto rapido, con Marc Marquez e Bagnaia che lo seguono da vicino. Bezzecchi ha fatto registrare un miglioramento, ma si trova ancora in 19ª posizione con un tempo di 2:043. La sessione continua con le interazioni tra i piloti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.17 Bezzecchi si migliora, ma è a 2?043 in 19ma posizione. 20.15 Bezzecchi che non riesce a schiodarsi dalle posizioni di rincalzo di questo turno. 20.13 Sta faticando Bezzecchi a trovare il feeling in sella all’Aprila. Questo asfalto con poco grip non sembra proprio sorridere al romagnolo, solo 19° a 2?563. 20.11 Marc Marquez scatenato in sella alla Ducati e a 0?125 da Zarco in 1’21?382, mentre Toprak Razgatlioglu si fa vedere in quarta posizione con la Yamaha a 0?579. Bagnaia è quinto a 0?710. Bezzecchi continua ad annaspare in 19ma piazza a 2?563. 20.09 Zarco ancora velocissimo in 1’21?257 a precedere di 0?309 Martin e di 0?606 Marc Marquez. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Zarco velocissimo nelle pre-qualifiche, Marc Marquez e Bagnaia in scia. Bezzecchi fatica Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi e Aprilia show nelle qualifiche! Marc Marquez in terza fila, Bagnaia arretrato MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Thailandia 2026: Bezzecchi domina davanti a Marc Marquez, Bagnaia deludenteSono andate in archivio le pre-qualifiche del GP della Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Marc Marquez Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida le Ducati, incognita maltempo; MotoGP Brasile, gli orari TV del secondo GP stagionale; MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; Chi trionferà in Brasile? I piloti che hanno vinto la 1^ gara su un nuovo circuito. LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: pre-qualifiche dalle 20.00, meteo incerto a GoiâniaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30 In realtà, l'intensità della pioggia non è tale da impedire in questo momento ai piloti di Moto2 di ... oasport.it MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Brasile 2026: Bezzecchi davanti a Marquez, Bagnaia studiaPedro Acosta ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Brasile, seconda tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di ... oasport.it 26 minuti al termine delle FP1: due Ducati in vetta Bagnaia a un millesimo da Marc Marquez FP1 LIVE tiny.cc/Bra_FP1_Fb #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #BrazilianGP x.com MARC MARQUEZ: “GOIANIA SIMILE A BARCELLONA, PISTA NON ADATTA AL MIO STILE DI GUIDA PER LE CURVE A DESTRA” “Una volta ero uno specialista sui nuovi tracciati. Tipo a Portimão e in Indonesia, non è andata così. Tra i 20/25 anni mi sono a - facebook.com facebook