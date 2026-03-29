LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | vanno via Bezzecchi Acosta e Martin Bagnaia davanti a Marquez

Durante la gara di MotoGP negli Stati Uniti, alcuni piloti hanno già abbandonato la corsa, tra cui Bezzecchi, Acosta e Martin. Attualmente, Bagnaia si trova in prima posizione davanti a Marquez, che sta scontando una penalità di long lap e si trova all’11° posto a circa sei secondi dal leader. La corsa prosegue senza ulteriori ritiri o incidenti segnalati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -17 Marquez effettua ora il long lap penalty. Ora è 11° a 6 secondi da Bezzecchi. -17 Bagnaia invece è staccato a sua volta di un secondo da Di Giannantonio. Anonimo Marquez: settimo a 3?2 dalla vetta. Irriconoscibile. -17 Di Giannantonio sta provando a chiudere il gap di un secondo dai primi tre. -17 Ricordiamo che Marquez deve ancora effettuare il long lap penalty. -17 Acosta resta incollato come un’ombra a Bezzecchi. -18 Mir finisce lungo e taglia una curva. -18 La classifica aggiornata: 1 Marco BEZZECCHI 72 — Aprilia 2 Pedro ACOSTA 37 +0.185 KTM 3 Jorge MARTIN 89 +0.370 Aprilia 4 Fabio DI GIANNANTONIO 49 +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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