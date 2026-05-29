Il club ha esonerato l'allenatore, il direttore sportivo e il direttore tecnico, sostituendoli con nuove figure. L'amministratore delegato è stato rimosso, così come il direttore sportivo e il direttore tecnico. Contestualmente, sono state avviate le procedure per individuare i loro sostituti. La squadra sta affrontando una fase di riorganizzazione sia a livello societario che tecnico, senza ancora aver annunciato i nomi delle nuove figure di vertice.

Nuovo Milan targato Ibrahimovic. Cardinale ha azzerato società e guida tecnica, per cui sono in programma incontri con DS, allenatori e dirigenti. Iraola, inizialmente nome forte per la panchina, è un'opzione ormai quasi del tutto svanita, mentre Ralf Rangnick rimane in corsa per il ruolo di Direttore Tecnico. Il Milan sta però riflettendo sulle condizioni poste dal CT austriaco, che chiede massima libertà e mano libera a 360 gradi. Per la panchina salgono le quotazioni di Pochettino, rimane in corsa Glasner, ma non sono gli unici nomi. Intanto ni rimaniamo appostati sotto Casa Milan con i nostri inviati a caccia di news e retroscena. Ecco la cronaca live della giornata di oggi, in diretta da Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Rangnick chiama Jaissle. Xavi scarta il Milan. Esclusiva Abbiati

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