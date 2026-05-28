Rangnick ha proposto l'inserimento di due allenatori austriaci, Jaissle e Allegri, nel progetto del Milan. La sua strategia prevede un rafforzamento della presenza di figure provenienti dall'Austria all’interno della squadra tecnica. La collaborazione tra Rangnick e Jaissle potrebbe modificare l’organizzazione delle decisioni sulla rosa e sulla gestione della squadra, con un possibile spostamento di potere decisionale verso il suo staff tecnico.

? Punti chiave Chi sono i profili austriaci che Rangnick vuole imporre al Milan?. Come cambierà il potere decisionale della dirigenza con l'asse tedesco?. Perché Jaissle è considerato l'erede ideale per sostituire Allegri?. Quali sono le condizioni esatte dettate da Rangnick per la rivoluzione?.? In Breve Poche opzioni alternative includono i nomi di Pochettino, Iraola e Glasner.. Jaissle vanta due titoli consecutivi di Champions League asiatica con l'Al-Ahli.. Il modello prevede il coordinamento tecnico di Rangnick su scouting e sviluppo.. L'esclusione dalla Champions League ha spinto il club verso la nuova strategia.. Il Milan pianifica una rivoluzione strutturale per Allegri, puntando su un asse tecnico tra Austria e Germania per rifondare la squadra dopo l’esclusione dalla Champions League. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, l’asse Rangnick-Jaissle: la rivoluzione -Allegri

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