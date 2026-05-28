LIVE Milan Iraola si allontana per il dopo Allegri | le ultime notizie sul nuovo allenatore

Resta ancora incerto il nome del nuovo allenatore del Milan, dopo le dimissioni di Allegri. Le ultime notizie indicano che il club sta valutando diverse opzioni, ma ancora non ci sono annunci ufficiali. La società sta lavorando per definire la scelta, mentre le trattative con i candidati sono in corso. Nessuna comunicazione è arrivata riguardo a tempi o nomi specifici.

Ultime news di mercato sul nuovo allenatore del Milan, gli aggiornamenti in diretta sul tecnico che prenderà il posto di Allegri. Iraola in cima alla lista, tutti i nomi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Milan Flash - Cardinale delinea il nuovo corso

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A stasera, al momento, #Iraola non ha definitivamente detto no al #Milan. @PBPcalcio durante Live By Night su YouTube @MilanVibesIT x.com

[PBP] A questa sera, Iraola non ha ancora rifiutato definitivamente il Milan. Xavi è un nome che terrei, almeno in termini di stile. Terrei anche il nome Glasner. reddit

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