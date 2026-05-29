LIVE Giro d'Italia la 19ª tappa Feltre-Allegre in diretta dalle ore 12 | 30 oltre 5 mila metri di dislivello in 151 chilometri senza respiro
Alle 12:30 prende il via la 19ª tappa del Giro d'Italia, da Feltre ad Alleghe, lunga 151 chilometri con oltre 5.000 metri di dislivello. La corsa si concluderà intorno alle 17:15. La tappa presenta numerosi saliscendi e salite impegnative, con i ciclisti impegnati in una sfida tra le montagne. La gara è trasmessa in diretta.
In diretta il Giro d'Italia, oggi la N°19 tappa da Feltre ad Alleghe: si parte alle ore 12:30, arrivo previsto alle 17:15. Gli aggiornamenti su orari, classifica e percorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ancora PAUL MAGNIER. Vince al GIRO D'ITALIA la tappa 19. Terzo J. Milan
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