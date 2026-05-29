Giro d'Italia 2026 oggi in TV 19ª tappa Feltre-Alleghe | percorso dove vederla in diretta e streaming i favoriti

La 19ª tappa del Giro d’Italia 2026, Feltre-Alleghe, è in programma oggi. La tappa, la penultima prima della conclusione, si svolge sulle Alpi e rappresenta una delle tappe decisive di questa edizione. La corsa può essere seguita in diretta televisiva e streaming. La tappa include salite impegnative e potrebbe influenzare la classifica finale. I favoriti sono ciclisti specializzati in montagna, pronti a sfruttare le salite per cercare il successo.

Terzultima tappa del Giro numero 109 e la prima du una due giorni sulle Alpi che deciderà questa edizione. Si scalerà il Passo Giau, Cima Coppi 2026 e si affronteranno 5 mila metri di dislivello. Diretta integrale e in chiaro grazie al servizio Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia 2026 Stage 19 Preview: 5,500 Meters Of Climbing

Notizie e thread social correlati

Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 17ª tappa Cassano d’Adda-Andalo: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoritiLa 17ª tappa del Giro d’Italia 2026 è partita oggi da Cassano d’Adda alle 12:20 e si concluderà ad Andalo intorno alle 17.

Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 6ª tappa Paestum-Napoli: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoritiOggi la sesta tappa del Giro d’Italia 2026 si corre tra Paestum e Napoli, coprendo 142 chilometri di percorso pianeggiante.

Temi più discussi: Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè); Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 19: Percorso, orari, altimetria 29 maggio, dove vedere | Ciclismo; Giro d'Italia 2026, il percorso della diciannovesima tappa: da Feltre ad Alleghe; Il Giro d'Italia scollina sulla Cima Coppi dell'edizione: si va sul Gian.

[Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Stage 19: Feltre > Alleghe (Piani di Pezzè) reddit

Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Feltre-Alleghe: percorso, orari, tvSaranno due giorni di fuoco nei quali non ci sarà spazio per attenuanti: chi avrà le gambe riuscirà a conquistare i traguardi sognati, chi non avrà più ... oasport.it

Feltre-Alleghe, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateVenerdì 29 maggio si disputerà la diciannovesima tappa del Giro d'Italia 2026: una frazione di 151 km da Feltre ad Alleghe. Si entra nell'ultimo fine ... oasport.it