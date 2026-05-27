LIVE Giro d'Italia oggi la 17° tappa Cassano d'Adda-Andalo in diretta | si parte alle 12 | 15 il percorso è di 202 km

La 17ª tappa del Giro d’Italia parte alle 12:15 da Cassano d’Adda e si conclude ad Andalo, dopo 202 km. La corsa inizia alle 12:10 con il via ufficiale alle 12:15, con arrivo previsto intorno alle 17:00. La tappa attraversa diverse località lungo il percorso. La gara si svolge su un tracciato pianeggiante e montano, con arrivo in quota. La corsa è in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

In diretta il Giro d'Italia, oggi la 17° tappa da Cassano d'Adda ad Andalo: si parte alle ore 12:10, arrivo previsto alle 17:00. Gli aggiornamenti su orari, classifica e percorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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