Oggi durante la tappa del Giro d’Italia 2026, 26 corridori sono in fuga, tra cui Ciccone, Pellizzari, Gee e Storer. Nel gruppo principale, il portoghese Eulalio si trova nelle ultime posizioni, rischiando di perdere molto tempo. La corsa è in pieno svolgimento, con la fuga che ha preso il largo e il gruppo che cerca di controllare la situazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.03 Attenzione perché Eulalio è nelle ultime posizizioni del gruppo, il portoghese rischia di perdere tanto in questa giornata. 15.00 Il gruppo ovviamente non rimane lontano dai fuggitivi. Tra qualche km potrebbe inoltre essere la Decathlon a prendere in mano la situazione, per non permettere a Gee e Storer di insidiare il podio di Gall. 14.57 Sulle rampe più dure di Coi si sono avvantaggiati Ciccone e Rubio. Il gruppetto inseguitore si trova a 30?, mentre il plotone principale è a 2’10” 14.54 Derek Gee-West e Matteo Sobrero, Giulio Ciccone (Lidl Trek),... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ventisei corridori in fuga, presenti Ciccone, Pellizzari, Gee e Storer

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