LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | avvio discreto per Pellizzari stupisce Gee

Oggi si corre la tappa di cronometro del Giro d’Italia 2026, con i corridori che sono partiti poco fa. Tra i partecipanti, Pellizzari ha avuto un avvio discreto, mentre Gee ha sorpreso nella prima parte della prova. Sono stati assegnati i pettorali di partenza e sono stati aggiornati i risultati della classifica generale dopo le prime posizioni. La cronometro rappresenta una delle tappe decisive in questa edizione della corsa. Gli spettatori possono seguire la gara in diretta per conoscere gli sviluppi della giornata.

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