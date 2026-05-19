LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | avvio discreto per Pellizzari stupisce Gee

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si corre la tappa di cronometro del Giro d’Italia 2026, con i corridori che sono partiti poco fa. Tra i partecipanti, Pellizzari ha avuto un avvio discreto, mentre Gee ha sorpreso nella prima parte della prova. Sono stati assegnati i pettorali di partenza e sono stati aggiornati i risultati della classifica generale dopo le prime posizioni. La cronometro rappresenta una delle tappe decisive in questa edizione della corsa. Gli spettatori possono seguire la gara in diretta per conoscere gli sviluppi della giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.31 Partito anche Eulalio con la maglia rosa. 16.30 Già in gara Vingegaard. 16.30 Partenza a razzo di Ben O’Connor. Quarto al primo intermedio a 47? da Ganna. Sta guadagnando ben 27? su Pellizzari. 16.29 De la Cruz nono a 2’52”. 16.28 Pellizzari accusa 1’14” al primo intermedio. Perde 17? da Gee. Discreto, per ora. 16.26 Il 37enne De La Cruz è nono al terzo rilevamento a 2’36” da Ganna. 16.26 Bernal invece paga 2’26” al secondo intermedio, quindi 51? da Gee. 16.25 Sta impressionando Gee. Sesto a 1’35” da Ganna dopo il secondo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

live giro d8217italia 2026 tappa di oggi in diretta avvio discreto per pellizzari stupisce gee
© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: avvio discreto per Pellizzari, stupisce Gee
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview - Can Jonas Vingegaard Win the Time Trial and the Maglia Rosa

Video Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview - Can Jonas Vingegaard Win the Time Trial and the Maglia Rosa?

Sullo stesso argomento

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: dalle 13.15 l’avvio ufficiale dell’ottava tappaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13:03 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta...

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard attacca, Pellizzari lo segue!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.

live giro d italiaLIVE Giro d'Italia, la 10ª tappa: Ganna vola e si prende il primo posto nella crono. Ora PellizzariSolo due corridori hanno vinto più di Ganna nelle prove contro il tempo nella storia della corsa rosa: Eddy Merckx (7 vittorie) e Francesco Moser (12) ... gazzetta.it

live giro d italiaLIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna pregusta la vittoria. In gara PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 16.22 Partito Hindley, il ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web