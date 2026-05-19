LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | avvio discreto per Pellizzari stupisce Gee
Oggi si corre la tappa di cronometro del Giro d’Italia 2026, con i corridori che sono partiti poco fa. Tra i partecipanti, Pellizzari ha avuto un avvio discreto, mentre Gee ha sorpreso nella prima parte della prova. Sono stati assegnati i pettorali di partenza e sono stati aggiornati i risultati della classifica generale dopo le prime posizioni. La cronometro rappresenta una delle tappe decisive in questa edizione della corsa. Gli spettatori possono seguire la gara in diretta per conoscere gli sviluppi della giornata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.31 Partito anche Eulalio con la maglia rosa. 16.30 Già in gara Vingegaard. 16.30 Partenza a razzo di Ben O’Connor. Quarto al primo intermedio a 47? da Ganna. Sta guadagnando ben 27? su Pellizzari. 16.29 De la Cruz nono a 2’52”. 16.28 Pellizzari accusa 1’14” al primo intermedio. Perde 17? da Gee. Discreto, per ora. 16.26 Il 37enne De La Cruz è nono al terzo rilevamento a 2’36” da Ganna. 16.26 Bernal invece paga 2’26” al secondo intermedio, quindi 51? da Gee. 16.25 Sta impressionando Gee. Sesto a 1’35” da Ganna dopo il secondo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview - Can Jonas Vingegaard Win the Time Trial and the Maglia Rosa
Sullo stesso argomento
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: dalle 13.15 l’avvio ufficiale dell’ottava tappaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13:03 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta...
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard attacca, Pellizzari lo segue!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.
Giro d’Italia 2026 LIVE: Decima Tappa is now underway with a 42 km individual time trial from Viareggio to Massa, setting up a key day for classification contenders. Our complete real-time coverage includes live tracking, updated gaps, virtual standings,… x.com
DIRETTA LIVE - Il Giro d'Italia 2026 riparte dalla cronometro Viareggio-Massa dopo aver osservato il giorno di riposo. Occhi puntati su Filippo Ganna ed i big della classifica generale. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell'evento facebook
Timing to watch the Giro d‘Italia live reddit
LIVE Giro d'Italia, la 10ª tappa: Ganna vola e si prende il primo posto nella crono. Ora PellizzariSolo due corridori hanno vinto più di Ganna nelle prove contro il tempo nella storia della corsa rosa: Eddy Merckx (7 vittorie) e Francesco Moser (12) ... gazzetta.it
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna pregusta la vittoria. In gara PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 16.22 Partito Hindley, il ... oasport.it