LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | quindici al comando ci sono Ciccone e Pellizzari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.52 Si ricompatta la fuga, sono ventiquattro i corridori al comando. 14.50 Derek Gee-West e Matteo Sobrero (Lidl – Trek), Juan Pedro Lopez (Movistar Team), David De La Cruz (Pinarello q36.5 Pro Cycling Team), Michael Storer, Florian Stork, Mathys Rondel e Will Barta (Tudor Pro Cycling Team), Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta), Igor Arrieta e Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates -XRG) sono gli atleti presenti nel gruppo inseguitori. 14.47 Il gruppo di Gee, Rondel e Storer si sta avvicinando ai fuggitivi. I tre corridori sono in classifica e questo potrebbe mettere in difficoltà i battistrada, perché la Visma non vorrà concedere troppo vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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