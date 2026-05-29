La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026 si svolge oggi con un percorso di montagna nelle Dolomiti, includendo il Passo Giau. La tappa presenta circa 5.000 metri di dislivello complessivo. La corsa è in corso e la classifica generale viene aggiornata in tempo reale. Gli atleti affrontano un percorso con numerosi saliscendi e salite impegnative, tra cui il Passo Giau. La diretta fornisce aggiornamenti continui sull’andamento della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, tappone dolomico con ben 5000 metri di dislivello. Il percorso misura 151 km, con partenza da Feltre e arrivo ad Alleghe. I primi 50 km della frazione saranno tranquilli, poi la corsa entrerà nel vivo. Si inizierà con il Passo Duran (12.1 km all’8.2% medio e 14% di massima, prima categoria), dalla cima una veloce discesa porterà ai piedi d i Coi (5.8 km al 9.7% medio e massime del 19%, seconda categoria). Tre km a scendere e si tornerà a salire sulla Forcella Staulanza (6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappone dolomitico con il Passo Giau

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