La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026 si svolgerà tra Feltre e Alleghe, presentando un percorso impegnativo attraverso le Dolomiti. Il finale prevede il passaggio sulla Cima Coppi del Passo Giau, uno dei tratti più duri del percorso. La tappa promette un finale combattuto, con salite che metteranno alla prova le squadre e i corridori più attesi di questa edizione.

Esistono tutti i presupposti per vivere una battaglia epica in grado di scaldare il cuore degli appassionati fino all’ultimo metro. Venerdì 29 maggio il Giro d’Italia affronta il terzultimo atto con la Feltre-Alleghe (Piani di Pezzé) di 151 chilometri. Il tappone dolomitico da brividi vivrà il suo momento clou con la Cima Coppi del Passo Giau. La diciannovesima frazione dell’edizione 2026 della Corsa Rosa propone un dislivello di 5000 metri e ben sei GPM da affrontare, negli ultimi cento chilometri, in una costante alternanza di salite e discese che non concederanno il minimo riposo ai corridori. Chi conquisterà il successo lo farà dopo aver speso tutte le energie a propria disposizione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, diciannovesima tappa Feltre-Alleghe: tappone dolomitico da brividi con la Cima Coppi del Passo Giau

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