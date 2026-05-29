Oggi si svolge la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di montagna con un dislivello di 5000 metri, che attraversa le Dolomiti. La corsa include la salita del Giau, uno dei traguardi più impegnativi e iconici del percorso. La tappa è in corso e i ciclisti stanno affrontando le pendenze ripide di questa salita famosa. La gara è trasmessa in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, tappone dolomico con ben 5000 metri di dislivello. Il percorso misura 151 km, con partenza da Feltre e arrivo ad Alleghe. I primi 50 km della frazione saranno tranquilli, poi la corsa entrerà nel vivo. Si inizierà con il Passo Duran (12.1 km all’8.2% medio e 14% di massima, prima categoria), dalla cima una veloce discesa porterà ai piedi d i Coi (5.8 km al 9.7% medio e massime del 19%, seconda categoria). Tre km a scendere e si tornerà a salire sulla Forcella Staulanza (6.3 km al 6.7% medio e massime del 10%, seconda categoria). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: c’è il mitico Giau nella frazione regina

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